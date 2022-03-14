HÜDA PAR İran’ın saldırısını kınadı

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Aslan, İran Devrim Muhafızları’nın Erbil’i hedef alan füze saldırısını kınadı.

HÜDA PAR, İran Devrim Muhafızları'nın üstlendiği başkent Erbil'i hedef alan balistik füze saldırısını kınadı.

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal İşler Başkanı Abdullah Aslan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, İran'ın Erbil'i hedef alan saldırısına tepki gösterdi.

“Mazlum coğrafya”

Aslan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Mazlum coğrafyanın adeta kaderi haline gelen cami, pazar, basın ve benzer yerlerin saldırılardan nasibini almasını kınıyorum. Kürdistan'ın Başkenti Erbil'de Kürdistan 24 TV başta olmak üzere füze saldırılarında zarar görmüş bütün Erbil halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”

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