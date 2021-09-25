HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan açıklamalar

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Şehrivan TV, Akdamar TV, Kanal M, Radyo M, Serhad FM ve İlaç FM'in ortak canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Yapıcıoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar;

Türkiye'nin en acil şekilde çözülmesi gereken sorunlardan bir tanesi Kürt meselesidir.

(Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kürt meselesine ilişkin açıklaması ile ilgili) Kemal Bey Cumhurbaşkanı adayı olmaya karar vermiş olabilir, bu doğrultuda da HDP tabanına göz kırpıyor olabilir

Sorun sadece silahların susmasıysa elinde silah olanlarla konuşulur ancak bu toprakların en kadim halklarından olan Kürtlerle ilgili meşru haklarını gayrimeşru güçlerle müzakere etmek ne kadar doğru?

Kürt meselesi ile ilgili çözüm önerimiz; kardeşsek kendinize ne istiyorsanız kardeşiniz için de isteyin. Bu memleketin insanı hangi sebeple olursa olsun bölünür ve çatışırsa kaybeden herkes olur.

Türkiye bölünsün demiyoruz. Avrupalılar kendi aralarında defalarca savaşmalarına rağmen sonrasında sınırları kaldırdılar. Kadim ilişkilerimizin olduğu bu kadar devlet varken sınırlar sembolik hale gelemiyor? Bizi sömürenlerin çizdiği çizgileri neden kutsuyoruz? Aramızda düşmanlığı gerektiren ne var? Herkes kendi diliyle, rengiyle yaşasın.

SEÇİM BARAJI VE İTTİFAKLAR

Seçim barajı bir adalet sorunudur. Mutlaka kaldırılması gerekiyor. Başkanlık sistemi siyasi partileri ittifak yapmaya zorluyor. Daha önce bir ittifak içerisinde yer almadık, ilkelerimize uygun bir ittifak teklifi gelirse değerlendiririz. İttifaklara kapıyı kapatmıyoruz. Herhangi bir siyasi partiye yakın olsaydık o parti içerisinde siyaset yapardık.

Hakkında kara propaganda yapılan ve dezavantajlı bir durumda iken ilk seçimimizde Türkiye'de en fazla oy alan 8. siyasi parti olduk. Önümüzdeki seçimlerde oyumuzu arttırarak gelme ümidimiz var. Sesimiz duyuldukça daha iyi noktalara geleceğiz.

İMAM- HATİP OKULLARI TARTIŞMASI

Birileri tarafından İmam- Hatip liselerinde inançsız bir nesil yetiştirme amacı taşıyan bir plan var, bu doğrultuda bu okullarda eğitim vermek üzere kadrolar yetiştiriliyor. Çocuğun anne babasının çocuğuna istediği eğitimi aldırma hakkı var. İsteyen herkes çocuğunu İmam-Hatip'e gönderebilir. Bugüne kadar bu okulları dillerine doladılar, baktılar ki başa çıkamıyorlar şimdi özel bir projeyle oradaki çocukların kafalarını bulandırıyorlar.

İSLAM ÜLKELERİNDEKİ İSTİKRARSIZLIK

İslam ülkelerinde İslam yok. Bugün Müslümanların bu durumda olmasının ana sebebi İslam'sız Müslümanlık. İslam topraklarını sömürenler bugün kendilerine demokratlar. İnsanlar İslam ülkelerinden neden kaçıyorlar? Bugün Suriye'de kaç yabancı ülke asker bulunduruyor? Amerika Afganistan'da kaç sivil öldürdü? İnsanlar neden doğuya değil batıya kaçıyor çünkü doğuda batının bombaları patlıyor.

Hangi demokrasi tarifinde insanların ibadet hakkını oylama hakkı var? Medeni denilen İsviçre Müslümanların ibadetlerini yapıp yapmaması için referanduma gitti.

Suriye'de DİAŞ denilen örgütün elemanlarının büyük bir kısmı Avrupa'dan geldi. Neden geldi çünkü Avrupa içini temizledi. Demokrasi adıyla müdahale ediyorlar. O zaman niye Mısır'da niye seçilmiş yönetime karşı darbeyi destekledin?

Bütün diktatörlerin arkasında batı var. Biz nefes almayalım diye sürekli dolap çeviriyorlar.

AFGANİSTAN'DA TALİBAN HAKİMİYETİ

Amerika'nın Afganistan'daki varlığı gayrimeşrudur. ABD'nin yenilgiye uğratılmasından memnuniyet duyarım. ABD yenilmez değildir, Afganistan'dan kaçmak zorunda kalmıştır. Taliban daha önce de yönetime geldi ve iyi bir sınav veremedi. Bugün hatalarından ders alıp tekrar etmeyecekse memnuniyet duyarız.

Afganistan'ın yeniden iç savaş ortamına sürüklenmemesi için Türkiye, İran ve Pakistan'a büyük bir sorumluluk düşüyor. Taliban 'ben yöneteceğim' diye dayatırsa yine karışıklık çıkar. 42 yıldır Afgan halkı rahat yüzü görmedi. Şimdi Afgan halkının hep birlikte oranın nasıl yönetileceği ile ilgili bir araya gelmesi gerekiyor.

KİRA VE GIDA FİYATLARI

Van'ın bazı yerlerinde kira fiyatları dudak uçuklatıyor. Ekonominin bu durumda olduğu bir zaman diliminde kiraların bu seviyede olması esnafın yaşadığı ayrı bir sıkıntı. Küresel çapta gıda maddelerine talep artışı var. Bu talep fiyatları arttırmış durumda. Sıfır gümrükle bazı hububat ve bakliyatın ithal edilmesine yol açıldı. Kısa vadede gıda fiyatlarını aşağı çekmek için bunu yaparsanız çiftçi belki bir dahaki sene arazisini ekmeyecek belki de göç edecek.

FETÖ İDDİASI

FETÖ'den boşaltılan kadrolara farklı yapılan yerleştirildiğini düşünmüyorum. Ancak devlet kadrolarında her farklı cemaatten insanlar olabilir. Devlet kadrolarına yerleştirilmede liyakate dikkat edilmeli.

AŞI ÇAĞRISI

Aşılanmayı tavsiye ediyoruz ama kimsenin aşıya zorlanmasını doğru bulmuyoruz. Vatandaşın aşıya güvenmemesinin sebebi daha önce hastalık ve vefat sayılarının düşük gösterilmesi. Bugün farklı rakamlar ortaya konulunca güvensizlik ortamı oluştu.

DoğruHaber

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.