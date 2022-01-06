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TIMETURK / GÜNDEM / HSK, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle bir cumhuriyet savcısını açığa aldı

HSK, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle bir cumhuriyet savcısını açığa aldı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), sosyal medyadaki paylaşımları sebebiyle Turgutlu'da görevli cumhuriyet savcısını açığa aldı.

2 Saat Önce
2022-01-06 22:08:13
HSK, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle bir cumhuriyet savcısını açığa aldı

Alınan bilgiye göre, bir sosyal medya platformundaki paylaşımlarıyla mesleğin şeref, onur ve saygınlığını bozduğu gerekçesiyle hakkında inceleme başlatılan Turgutlu Cumhuriyet Savcısı N.S, HSK 2. Dairesi tarafından geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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