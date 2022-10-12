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HSK'dan Yargıtay'a 10 yeni üye

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, Yargıtay'a 10 yeni üye seçti.

4 Saat Önce
2022-10-12 16:50:42
HSK'dan Yargıtay'a 10 yeni üye

HSK'dan yapılan açıklamaya göre, Yargıtay'da boş bulunan 10 üyelik kadrosu için Genel Kurulun bugünkü oturumunda gizli oylamayla seçim yapıldı. Yargıtay üyeliğine, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Döndü Deniz Bilir, Hakimler ve Savcılar Kurulu Kurul Başmüfettişi Necmi Apaydın, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Deniz Gül, Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Alpaslan Azapağası, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ali Murat Soylu, Hakimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kurulu Başkanı Abdullah Alacahan, Adana Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Nurullah Bodur ve Anayasa Mahkemesi Raportörü Hamit Yelken ile 2020'de İdlib harekat bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın eşi Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi Emine Erdoğan seçildi. DHA

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