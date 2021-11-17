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TIMETURK / GÜNDEM / HSK adayları belli oldu

HSK adayları belli oldu

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon, Hakimler ve Savcılar Kurulunda (HSK) boşalan bir üyeliğe TBMM kontenjanından yapılacak seçim için üç aday belirledi.

25 Dakika Önce
2021-11-17 17:52:54
HSK adayları belli oldu

Karma Komisyon, AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Alt komisyon üyelerine çalışmaları için teşekkür eden Bozdağ, daha sonra alt komisyon başkanı olarak TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Emine Zeybek'e söz verdi.

Zeybek, alt komisyon olarak çalışmaları tamamladıklarını, bir aday adayının şartları taşımadığını tespit ettiklerini belirterek raporun karma komisyona tebliğ edildiğini aktardı. Bekir Bozdağ, daha önceki aday belirleme işleminin Cumhur ve Millet ittifaklarının uzlaşmasıyla gerçekleştiğini ifade ederek bu seçimin de önceki uzlaşmanın devamı mahiyetinde bir seçim olduğunu söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, mutabakat noktasında aynı konumda olduklarını belirterek istifa eden üye ile seçilecek üye bakımından mutabakat noktasında bir fark bulunmadığına dair bilgi verilmesini istedi. MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, daha önceki mutabakata aynen uyduklarını ve bir an önce seçime geçilmesi gerektiğini ifade ederek ayrı bir düşüncelerinin olmadığını kaydetti.

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel de bir uzlaşma sağlanmasının kendilerinin de arzusu olduğunu dile getirerek bu uzlaşmanın diğer komisyonlarda da sağlanmasını ümit ettiklerini kaydetti. Bozdağ, partiler adına yapılan konuşmaların, seçimin önceki uzlaşma ve mutabakat çerçevesinde yapılan bir seçim olduğunu gösterdiğini söyledi.

Daha sonra basına kapalı devam eden komisyonda, 24 aday adayı arasından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Havvanur Yurtsever, Maliye Bakanlığı Muhakemat Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Timur Borahan ve Avukat Mustafa Halit Çelik'in aday olarak seçildiği öğrenildi.

HSK üyeliğine seçilecek kişi bu adaylar arasından TBMM Genel Kurulunda yapılacak gizli oylama sonrası belli olacak. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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