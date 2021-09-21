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TIMETURK / GÜNDEM / Honda'dan park halindeki sıfır araçlar için açıklama

Honda'dan park halindeki sıfır araçlar için açıklama

Honda Türkiye A.Ş., bir bayisinde park halinde görüntülenen 0 km araçlarla ilgili açıklamada bulundu.

2 Saat Önce
2021-09-21 18:38:32
Honda'dan park halindeki sıfır araçlar için açıklama

Açıklamada görüntülerin, bir bayinin kurumsal firmalara filo kiralama faaliyetlerini yürütmek adına bağlantısı yapılmış ve ayrılmış araçlarını toplu halde bulundurduğu alandan izinsiz olarak alındığı belirtilirken, firma tüm hukuki yollara başvurma haklarını saklı tuttuğunu ifade etti.

Bakanlık da konuyla ilgili bir açıklama yaparak, bayinin tespit edildiğini ve müfettiş görevlendirilerek işlemin muvazaalı ya da usulsüz olup olmadığı detaylı olarak incelenmekte olduğunu duyurdu

Honda Türkiye A.Ş., bir bayisinde park halinde görüntülenen 0 km araçlarla ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada görüntülerin, bir bayinin kurumsal firmalara filo kiralama faaliyetlerini yürütmek adına bağlantısı yapılmış ve ayrılmış araçlarını toplu halde bulundurduğu alandan izinsiz olarak alındığı belirtilirken, firma tüm hukuki yollara başvurma haklarını saklı tuttuğunu ifade etti. Açıklamada şöyle denildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında, bir Honda bayisinin araç parkı görüntüleri ile bayinin satış yerine stok yaptığı yönünde haksız yorumlar bulunmaktadır. Bazı haber kaynaklarının da bu sosyal medya paylaşımını esas alarak haber yapma eğiliminde olduğunu gördüğümüzden resmi bir açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

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Otomotiv sektörünün sipariş, satış, filo, takas, ikinci el ve teslimat gibi tüm süreçlerine tam hâkim olmadan yapılan bu mesnetsiz paylaşımları, haberleri ve yorumları üzüntüyle karşılıyoruz.

Söz konusu görüntüler, bayimizin kurumsal firmalara filo kiralama faaliyetlerini yürütmek adına bağlantısı yapılmış ve ayrılmış araçlarını toplu halde bulundurduğu alandan izinsiz olarak alınmıştır. Bu görüntüleri çekerek yayan ve böylece gerek bayimizin ticari itibarına ve gerekse de markamıza zarar verenler için tüm hukuki yollara başvurma haklarımızın saklı olduğunun bilinmesini isteriz."

Ticaret Bakanlığı da konuyla ilgili bir açıklama yaparak, bayinin tespit edildiğini ve müfettiş görevlendirilerek işlemin muvazaalı ya da usulsüz olup olmadığı detaylı olarak incelenmekte olduğunu duyurdu.

Habertürk

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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