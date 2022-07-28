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Hollanda'da toz beziyle satırlı hırsız kovalayan abla | Hollanda'da hırsızı döven Latife Peker olayı nedir?

Hollanda'da hırsızı döven Latife Peker olayı nedir? Hollanda'nın Deventer şehrindeki bir fırına satırla giren hırsızı elindeki toz beziyle kovalayan Konyalı Latife Peker, ülkede gündem oldu. İşte sosyal medyada 'Hollanda'da toz beziyle satırlı hırsız kovalayan abla' olarak ses getiren Latife Peker'in yaşadıkları.

2 Saat Önce
2022-07-28 15:13:52
Hollanda'da toz beziyle satırlı hırsız kovalayan abla | Hollanda'da hırsızı döven Latife Peker olayı nedir?

Hollanda'nın Deventer şehrindeki bir fırına satırla giren hırsızı elindeki toz beziyle kovalayan Konyalı Latife Peker, ülkede gündem oldu. İşte sosyal medyada "Hollanda'da toz beziyle satırlı hırsız kovalayan abla" olarak ses getiren Latife Peker'in yaşadıkları.

Hollanda'da hırsızı döven Latife Peker olayı nedir?

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, işletmeci Latife Peker elindeki toz bezi ve cam silme suyuyla temizlik yaparken yüzü kapalı satırlı bir hırsız doğrudan fırının kasasına yöneliyor.

Anında hırsıza karşı koyan Peker, hırsıza vurmaya başlıyor.

Pekerle bir müddet boğuşan hırsız yere düştükten sonra fırından kaçmaya başlıyor.

Hırsız, fırından kaçtığı sırada fırına giren Hollandalı bir adamla da kısa süre boğuştuktan sonra bisikletle kaçıyor.

Deventer şehrinde Mevlana isimli fırını işleten 47 yaşındaki üç çocuk annesi Peker, yerel medyaya yaptığı açıklamada, olayların bir anda geliştiğini ve hırsızın elindeki satırı görmediğini belirterek ölümü hiç düşünmediğini söyledi. (AA)

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