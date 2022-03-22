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TIMETURK / GÜNDEM / Hollanda Başbakanı Rutte Ankara'da

Hollanda Başbakanı Rutte Ankara'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi Beştepe'de resmi törenle karşıladı.

37 Dakika Önce
2022-03-22 16:53:33
Hollanda Başbakanı Rutte Ankara'da

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiriyor.

Resmi karşılama töreni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı. İki ülke milli marşlarının okunmasının ardından konuk başbakan tören kıtasını selamladı.

Törenin ardından Erdoğan ve Rutte, baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler de ele alınacak.

İki liderin görüşmesinde Rusya-Ukrayna savaşı ve ateşkes çabaları tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek.

Erdoğan ve Rutte görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuk başbakan onuruna akşam yemeği verecek. .

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