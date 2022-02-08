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TIMETURK / GÜNDEM / Hızır orucu nedir, kimler tutar? İmamoğlu hızır orucu paylaşımı

Hızır orucu nedir, kimler tutar? İmamoğlu hızır orucu paylaşımı

Hızır orucu nedir, kimler tutar? İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hızır orucu paylaşımı yaptı. Bilmeyen ve merak eden vatandaşlar hızır orucunun ne olduğunu araştırmaya başladı. Hızır orucu nasıl tutulur, nasıl niyet edilir? Hızır orucu hangi gün? Hızır orucu nasıl açılır? İşte merak edilen soruların yanıtları ve İBB Başkanının paylaşımı...

1 Saat Önce
2022-02-08 13:00:02
Hızır orucu nedir, kimler tutar? İmamoğlu hızır orucu paylaşımı

Hızır orucu nedir, kimler tutar? İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hızır orucu paylaşımı yaptı. Bilmeyen ve merak eden vatandaşlar hızır orucunun ne olduğunu araştırmaya başladı. Hızır orucu nasıl tutulur, nasıl niyet edilir? Hızır orucu hangi gün? Hızır orucu nasıl açılır? İşte merak edilen soruların yanıtları ve İBB Başkanının paylaşımı...

Hızır orucu nedir, kimler tutar?

Alevi inancına göre her yıl şubat ayının ikinci perşembe günü Hızır günü için hızır orucu tutulur. Hızır Orucu yöresel farklılıklargösterse de 3, 5 ve 7 gün oruç tutulmya özen gösterilir. Tutulan oruç 3 gün, 5 gün veya 7 gün olsun fark etmeksizin son günü kesinlikle perşembe gününe denk getirilir. Orucun bittiği cuma günü ise kurbanlar kesilip lokmalar dağıtılır.

Ekrem İmamoğlu Hızır Orucu paylaşımı

İBB Başkanı İmamoğlu; "Dara düşenlerin ve iyiliği arayanların yoldaşı Hızır'ın, tüm niyaz eyleyenlerin imdadına yetişmesini, Hızır Orucu tutan tüm canların dua ve lokmalarının Hakk katında kabul olmasını dilerim." dedi.

Hızır Orucu Kaçta Açılır?

İstanbul

1. Gün - 8 Şubat Salı 18:43

2. Gün - 9 Şubat Çarşamba 18:44

3. Gün - 10 Şubat Perşembe 18:46

Ankara

1. Gün - 8 Şubat Salı 18:29

2. Gün - 9 Şubat Çarşamba 18:31

3. Gün - 10 Şubat Perşembe 18:32

İzmir

1. Gün - 8 Şubat Salı 18:55

2. Gün - 9 Şubat Çarşamba 18:56

3. Gün - 10 Şubat Perşembe 18:57

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