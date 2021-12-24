Hindu liderler, Müslümanlara karşı şiddet çağrısı yaptı

Hindistan'ın kuzeyindeki Uttarkand eyaletinde polis, Hindu liderlerin Müslümanlara karşı şiddet çağrısı yapması üzerine soruşturma başlattı.

Hindu dini liderlerinin bir toplantısından kışkırtıcı konuşmalar gösteren videolar bu hafta başlarında viral hale geldi ve öfkeye yol açtı.

Etkinlik, 17 ve 19 Aralık tarihleri ​​arasında kutsal Haridwar kasabasında gerçekleşti.

Aktivistler, Müslümanlara ve diğer azınlıklara yönelik nefret suçlarının sıklığının, BJP'nin ilk iktidara geldiği 2014'ten bu yana arttığını söylüyor.

BBC'nin haberine göre, nefret söylemi veya Müslümanlara yönelik şiddet videoları Hindistan'da düzenli olarak viral hale geliyor.

Eleştirmenler bunun, faillerin iktidar partisi liderlerinden aldığı hem açık hem de zımni destek nedeniyle olduğunu iddia ediyor.

19 Aralık'ta Delhi'de düzenlenen ayrı bir etkinliğe ait videolar da Haridwar'dakilerle aynı zamanlarda viral oldu.

Bunlardan birinde, sağcı bir TV kanalını yöneten bir gazetecinin, bir grup insana Hindistan'ı Hindu bir ulus yapmak için "ölmek ve öldürmek" için yemin ettiği görülüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.