Hıncal Uluç öldü mü? Hıncal Uluç'un sağlık durumu nasıl? Hıncal Uluç son dakika haberi
Hıncal Uluç öldü mü? Yoğun bakımda bir süredir tedavi gören Hıncal Uluç için yalan haberler yapıldı. Öldüğüne dair yapılan haberlerin ardından açıklamalar gecikmedi. Peki Hıncal Uluç'un sağlık durumu nasıl? İşte Hıncal Uluç son dakika haberi...
2022-07-17 18:49:38
Yoğun bakımda bir süredir tedavi gören Hıncal Uluç için yalan haberler yapıldı. Öldüğüne dair yapılan haberlerin ardından açıklamalar gecikmedi. Peki Hıncal Uluç'un sağlık durumu nasıl? İşte Hıncal Uluç son dakika haberi
Hıncal Uluç öldü mü?
Yoğun bakımda tedavisi devam eden Hıncal Uluç'un enfeksiyon değerlerinin düştüğü ve ciğerlerinin de toparlandığı belirtilmişti. Bu haberin ardından Uluç'un vefat ettiğine dair haberler yapıldı.
Hıncal Uluç'un sağlık durumu nasıl?
Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman resmi Twitter hesabından ölüm haberlerine ilişkin;
"Hıncal Uluç'un vefat ettiği bilgisi doğru değildir. Hastanedeki tedavisi devam etmektedir” sözleriyle yanıt verdi.
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