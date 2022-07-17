Hıncal Uluç öldü mü? Hıncal Uluç'un sağlık durumu nasıl? Hıncal Uluç son dakika haberi

Hıncal Uluç öldü mü? Yoğun bakımda bir süredir tedavi gören Hıncal Uluç için yalan haberler yapıldı. Öldüğüne dair yapılan haberlerin ardından açıklamalar gecikmedi. Peki Hıncal Uluç'un sağlık durumu nasıl? İşte Hıncal Uluç son dakika haberi...