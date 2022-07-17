'Hıncal Uluç hayatını kaybetti' iddiasına yalanlama

Geçen haftalarda yoğun bakıma kaldırılan, daha sonra entübe edilen Sabah yazarı Hıncal Uluç’un hayatını kaybettiğine yönelik iddialar yalanlandı.

Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman ve Sabah yazarı Fatih Doğan, Uluç'un hayatını kaybettiğine dair iddialar hakkında açıklama yaptı.

Nazif Karaman Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Hıncal Uluç'un vefat ettiği bilgisi doğru değildir. Hastanedeki tedavisi devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Fatih Doğan da Hıncal Uluç'un sağlık durumu ile ilgili şöyle dedi:

"Gazetemizin yazarı, meslek büyüğümüz Hıncal Uluç'un tedavisine Florence Nightingale Hastanesi'nde devam ediliyor. Nefes problemi nedeniyle yoğun bakımda tutulurken, doktorları tedavinin istenilen düzeyde devam etmesi halinde haftaya normal odaya alma planları yapıyor."

Ne olmuştu?

Hıncal Uluç, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 8 Temmuz Cuma sabahı yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Hıncal Uluç'un, T24'e bilgi veren yakın dostu Sami Çölgeçen, "Biraz önce doktorla konuştuk, Hıncal Bey'in durumu oldukça kritik. Kendisinin zaten 1 böbreğinde sıkıntılar vardı ve böbreğini kaybetmişti. Şimdi diğer böbreğinde de çok ciddi sıkıntılar ortaya çıktı. Bununla beraber başka sağlık sorunları da bulunmakta. Kendisi şu an yoğun bakımda yatıyor, durumunun ağır olduğunu öğrendik. 1960'dan beri çok yakındık, çok üzgünüm..." diye konuşmuştu.

Uluç, 10 Temmuz'da entübe edilmişti. .