Hıncal Uluç: Buyurun Sayın Soylu, İrem Derici meydan okudu işte size

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, şarkıcı İrem Derici'nin kısıtlama saatini ihlal ettiği gerekçesiyle kendisine ceza yazan polise 'Sıkıntı yok, cezamız neyse öderiz' demesine dikkat çekti. Uluç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya 'Buyurun, İrem Derici meydan okudu işte size' dedi.

Geçtiğimiz çarşamba günü Caddebostan Sahili'nde arkadaşlarıyla maskesiz sosyal mesafesiz piknik yapan ünlü şarkıcıya sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal ettiği için 4 bin 369 lira para cezası uygulandı.

Aralarında İrem Derici, Derya Uluğ, Cem Belevi, Buray ve Enis Arıkan'ın da bulunduğu bir grup arkadaş grubuna, kısıtlama saatlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası kesildi. Şarkıcı Derici'nin "Sıkıntı yok, cezamız neyse öderiz" şeklindeki ifadesi dikkat çekti.

Bu sözleri köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, "Dün Sabah'ın sürmanşetinde 'Eğlenceli bir polisiye geliyor' yazıyordu. Altında da 'Günaydın'da' notu. 'Yeni bir dizi haberi olmalı' dedim. Günaydın'ı aldım. Kapağında kocaman ve bol resimli bir haber var. Başlığı aynen bu yazının tepesindeki laf. 'Sıkıntı yok abi, cezamız neyse öderiz.' Bunu söyleyen İrem Derici adlı ünlü şarkıcı. Hani 'Müzisyenler aç kaldı' diye kıyamet koparanlardan" diye yazdı.

"Yanında kendisi gibi bir yığın ünlü var. Yeniköy'deki Kaşıbeyaz'da toplanmışlar. Kovid önlemleri kapsamında, mekânların saat 21:00'de kapanması gerek. Uymamışlar. Karakol zaten hemen orada. Polisler gelmiş" ifadesini kullanan Uluç, şöyle devam etti:

"İrem gülerek karşılamış onları ve 'Sıkıntı yok abi! Cezamız neyse öderiz' demiş, iyi mi? Çünkü sürmanşetteki 'Eğlenceli polisiye' dizi değil, gerçek! Aynı lafı 3 defa tekrar ettim, bir paragrafta. Neden?. Çünkü bu laf, polislere değil, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya edilmiş de ondan. Tekrarda fayda var."

Uluç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik olarak daha önce "Sayın Bakan, hukukta cezanın amacı bedel ödetmek değil, önleyici olmaktır. Kovid'in başından beri konan cezaların, yasakları önlemeye yeterli olmadığını gördük. Bu cezaları pek çoklarının zerre takmadığını pandeminin başından beri izledik.. Olan kurallara uyup evinde oturan uygar vatandaşlara oluyor. O da kırk yılda bir yakalanırlarsa 'Sıkıntı yok abi! Cezamız neyse öderiz' diyenler, sahilleri, mekânları doldururken, 'Devletimin kurallarına uymalıyım' diye evinde oturan vatandaşı cezalandırmış oluyorsunuz aslında" diye yazdığını hatırlattı.

Uluç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Buyurun Sayın Soylu. İrem Derici meydan okudu işte size. 'Sıkıntı yok abi! Cezamız neyse öderiz.' Ve de o eğlenenler için sizin cezanız garson bahşişi olduğundan gerçekten sıkıntı da olmadı."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.