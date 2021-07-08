Hilal Kaplan ve Özgür Demirtaş arasında ‘Akbank’ polemiği

Akbank'taki sistem krizi hakkında gazeteci Hilal Kaplan ile ekonomist Özgür Demirtaş ile arasında geçen polemik sosyal medyaya yansıdı.

Hilal Kaplan, Akbank'ta yaşanan sistem krizinin sorumlularından biri olduğunu iddia ettiği ekonomist Özgür Demirtaş'ın 'trollerini üzerimden çek' ifadesi üzerine, "Milyonlarca insan yönetiminde olduğun Akbank tarafından mağdur edilmişken, utanmadan mağdur rolü yapma... Trol görmek istiyorsan beni hedef gösterdiğin takipçilerine bak. Trollerim olsaydı, saatlerdir TTde olmazdım; varsa bir trolbaşı alası sensin ekonomist görünümlü şovmen" şeklinde cevap verdi

Demirtaş'ın bunun üzerine cevabı şu şekilde oldu: "Sen bir de utanmadan profiline koyduğun Donald Trump'ın siz gazeteci misiniz Trol müsünüz diye sorduğu kişi değil misin?"

Kaplan'ın Demirtaş'a cevabı ise şöyle oldu:

"Trump “Devlet gazetecisi misin” demişti; senin gibi Amerikan uşağı olsam öyle demezdi.. Beyaz Saray'da Amerikan Başkanına sorduğum sorudan ancak gurur duyarım. Sen CVleri göndermeye devam et; belki görürler."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.