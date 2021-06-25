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Hilal Kaplan'dan Fatih Altaylı'ya: Kaleminden salyalar saçıyor

Sabah yazarı Hilal Kaplan, HaberTürk yazarı Fatih Altaylı'ya adını anmadan, 'Eski zillet dönemini aratmayacak şekilde kaleminden salyalar saçıyor' dedi.

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25.06.2021 10:36:41
Hilal Kaplan'dan Fatih Altaylı'ya: Kaleminden salyalar saçıyor

Sabah yazarı Hilal Kaplan, HaberTürk yazarı Fatih Altaylı'ya adını anmadan, "Eski zillet dönemini aratmayacak şekilde kaleminden salyalar saçıyor" dedi.

Kaplan, Altaylı'nın Teke Tek programına "Canım tatil yapmak istedi" diyerek ara vermesini ve yazısında "Yönetime iki ay önceden bildirmiştim" dediğini hatırlatarak, "'Hangisi doğru?' diye sorsam, yine en iyi bildiğini yapıp korkakça adımı anmayıp sonra da karakterinin gereği çirkinleşecek" ifadesini kullandı. 

Kaplan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Kalem tuttuğu her darbe döneminde, demokrasiye müdahale etmek isteyenlere hizmet etmiş bir isim... Yetmemiş, başörtülü kadınlar için medya tarihindeki en çirkin ifadeleri kendisi zikretmiş. Yani medya dünyasına tek katkısı hakaret ve demokrasi karşıtlarına hizmet... Bugün de eski zillet dönemini aratmayacak şekilde kaleminden salyalar saçıyor. En son sosyal medyada bir hanıma 'yaratık' diyerek höykürmüş.

Programının erkenden sezon finali yaptığını yazdım diye de bendenize yine hakaretler sıralamış. Ancak programında veda ettiği kısımda 'Canım tatil yapmak istedi' derken, bana cevap yazısında ise 'Yönetime iki ay önce bildirdim' diyor. 'Hangisi doğru?' diye sorsam, yine en iyi bildiğini yapıp korkakça adımı anmayıp sonra da karakterinin gereği çirkinleşecek.

Bernard Shaw'un sevdiğim bir sözü var: 'Asla bir domuzla güreşme; çünkü üstün başın çamur olur. Ama işin kötüsü bu domuzun hoşuna gider.'"

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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