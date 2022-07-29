Hicri Yılbaşı nedir? Hicri Yılbaşı hangi gün?

Hicri takvime göre Muharrem ayı ile birlikte yeni bir yıla giriliyor. 1 Muharrem Hicri takvimin başlangıcı olması sebebiyle Hicri yılbaşı olarak adlandırılıyor. Peki Hicri yılbaşı mübarek gün mü? Hicri yılbaşında oruç tutulur mu? İşte Hicri yılbaşı ile ilgili detaylar…

Miladi 30 Temmuz (Cumartesi) itibariyle Hicri takvime göre Muharrem ayına, yani hicri yeni bir yıla giriyoruz.

Müslümanlar için bir dönüm noktası olan hicret, İslam tarihinde daha farklı bir sayfalar açmıştır. Hz. Ömer'in halifeliği yani devlet başkanı olduğu döneminde hicretin gerçekleştiği gün, Hz. Ali'nin teklif etmesiyle birlikte hicrî takvimin başlangıcı kabul edilmiştir. O zamandan beri İslam âleminde 1 Muharrem hicrî takvimin başlangıcı, yani, Hicri yılbaşı olarak sayılmıştır.

Hicri yılbaşı mübarek gün mü?

Hicri Yılbaşı olarak zikredilen 1 Muharrem, Zilhicce ayının son gecesini Muharrem ayının birinci gününe bağlayan zamandır. Miladi takvime göre bu yıl Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gecedir.

Hicri takvime göre diğer güne geçiş saat 00:00'da başlamaz, güneş batması ile (akşam ezanı) diğer güne geçilir. Bu zaman diliminde ay takvimi baz alındığı için bir sonraki hicri yılbaşı, miladi takvime göre 11 ya da 12 gün daha erken gelir.

Muharrem ayı, Zilkade, Zilhicce ve Receb ile beraber Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen dört haram aydan biridir. Bu aylarda savaş yapılmaması, barış ve huzur içinde olunması gerekir.

Şiiler ise Muharrem ayının 10. gününü Aşure Günü olarak kutlar ve ilk 10 gün oruç tutarlar.

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