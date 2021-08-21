Heybeliada’daki yangın söndürüldü
Heybeliada’da ormanlık alanda çıkan yangına İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
2021-08-21 13:36:24
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Heybeliada'daki yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Heybeliada'daki yangın 14.55 itibarıyla kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Heybeliada halkına ve yangın söndürme ekiplerimize teşekkür ediyorum. İstanbul'umuza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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