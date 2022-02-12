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'Hey gidi Ahmet Necdet Sezer, hey! İntikamın çok acı oldu'

Siyasette restleşmeler elektrik faturaları üzerinden yapılmaya başlandı. Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bu durumu tasarruflu tutumuyla zaman zaman eleştirilerin hedefinde olan 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in intikamı olarak yorumladı.

2 Saat Önce
2022-02-12 09:09:05
'Hey gidi Ahmet Necdet Sezer, hey! İntikamın çok acı oldu'

Türkiye'nin gündeminde şu sıralar en çok konuşulan konuların başında elektrik faturalarındaki fahiş zamlar geliyor.

Sokakta, ekranda, işte, okulda herkesin en önemli gündem maddesi elektrik faturaları oldu. Siyasette restleşmeler de elektrik faturaları üzerinden yapılmaya başlandı. İşte bu durumu Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni ve yazarı Ahmet Hakan, "Ahmet Necdet Sezer'in intikamı" olarak yorumladı.

İşte Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü:

'Koskoca cumhurbaşkanı' diye dalga geçilmişti
Ahmet Necdet Sezer, cumhurbaşkanı iken...
İsraf olmasın diye Çankaya Köşkü'nün lambalarını söndürdüğüne dair bir söylenti çıkmıştı.
Çok dalga geçilmişti Sezer'in bu çabasıyla.
“Koca Cumhurbaşkanı. İşi gücü bırakmış lamba söndürmekle uğraşıyor” falan diye.

Hepimiz Ahmet Necdet Sezer'e dönüştük
Elektrik faturalarının kabarmasıyla birlikte...
Hepimiz evlerimizde birer Ahmet Necdet Sezer'e dönüştük.
İşimiz gücümüz evlerde fazladan yanan lambaları söndürmek oldu.
Hey gidi Ahmet Necdet Sezer, hey!
İntikamın çok acı oldu. .

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