Herkes memleketinde yaşasaydı megakent hangi şehir olurdu?

TÜİK'e göre herkes memleketinde yaşasaydı ilk 3; Şanlıurfa, Konya ve İstanbul olarak sıralanacaktı.

Türkiye'de en büyük nüfusa sahip iller İstanbul, Ankara ve İzmir. Ancak TÜİK'e göre herkes memleketinde yaşasaydı ilk 3; Şanlıurfa, Konya ve İstanbul olarak sıralanacaktı.

84 milyon nüfusa sahip Türkiye'de en kalabalık kentler sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt sistemine göre, Türkiye'de yaşayanlar eğer doğdukları kentte kalmış olsaydı ülkenin demografisi bugünkünden çok daha farklı olacaktı. TÜİK verilerine göre, 2 milyon 839 bin 823 nüfusu ile Şanlıurfa ülkenin en kalabalık kenti olurken, onu 2 milyon 603 bin 448 kişi ile Konya, 2 milyon 558 bin 75 nüfusu ile İstanbul izleyecekti.

SIRALAMA DEĞİŞİYOR

Diyarbakır 2 milyon 294 bin 58 kişi ile dördüncü kalabalık şehir olurken, Ankara 2 milyon 16 bin 454 kişi ile beşinci, İzmir 1 milyon 976 bin 581 nüfusla altıncı kalabalık kent durumunda bulunacaktı. 1 milyon 976 bin 178 kişiyle yedinci sırada Samsun, 1 milyon 950 bin 281 kişiyle sekizinci sırada Sivas bulunurken, 1 milyon 893 bin 946 nüfusla Erzurum dokuzuncu şehir, Bursa ise 1 milyon 826 bin 285 kişi ile onuncu sırada olacaktı. 46 yıldır İstanbul'da yaşayan kebap ustası Osman Saraçoğlu 'Şu anda memlekete dönmek istemem çünkü çocuklarım istemiyor ama insan memleket özlemi de çekiyor. Esas Urfalıların hepsi İstanbul'da Şanlıurfa'da kimse kalmadı.' .