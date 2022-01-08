Her şehre farklı fatura! İşte detaylar…

TBMM’ye sunulan kanun teklifine göre, bölgesel ve iklimsel koşullar dikkate alınarak kademeli doğal gaz satış fiyatı uygulanabilecek.

Doğal gaz faturalarından BES'e kadar pek çok alanda düzenlemeler içeren 18 maddelik kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Enerji verimliliğini artırmak, fazla tüketim yapanların fazla tüketimin maliyetine katlanması ve doğal gaz enerjisinin tasarruflu kullanılmasını teşvik etmek amacıyla faturalarda kademeli tarife sistemine geçiş yapılıyor.

Buna göre, bölgesel ve iklimsel koşullar dikkate alınarak il veya bölge bazında kademeli doğal gaz satış fiyatı uygulanabilecek. Düzenleme ile maliyetler için bir çalışma yapılacak, gerekli olan abone grubu için il bazında iklim şartları ve tüketim miktarına uygun olacak bir kademe belirlenecek. Oluşan tüketim maliyetleri bu kademe üstünde tüketim yapan abonelere yansıtılacak. Memur ve emekliye yapılan ek zam kanun altına alınacak.

VİLLA İLE GECEKONDU FİYATI AYNI OLMAYACAK

Doğal gazda kademeli tarife ile ilgili son açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan geldi.

Elitaş, "Arkadaşlarımı kanun teklifini hazırlıyorlar. 4 Ocak tarihinden itibaren, Meclis çalışmalarına başladığında kademeli doğal gaz tarifesini getireceğiz. Villada oturanla gecekonduda oturanın aynı fiyatla doğalgaz tüketimini uygun bulmuyoruz" demişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.