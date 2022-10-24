Hemşireye silahlı saldırı

Karaman'da Hüseyin B. (28), hemşire Emine A.'yı (26) çalıştığı aile sağlık merkezinde tabancayla vurdu, ardından da aynı silahla intihara kalkıştı. Hüseyin B.'nin, Emine A.'ya platonik aşk beslediği öne sürülürken, ikisinin de hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi