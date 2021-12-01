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TIMETURK / GÜNDEM / Hekimlere ek gösterge zammı Meclis'te kabul edildi

Hekimlere ek gösterge zammı Meclis'te kabul edildi

Hekimlere ek gösterge zammı, TBMM Genel Kurulu'nda teklife eklenerek kabul edildi.

2 Saat Önce
2021-12-01 19:09:46
Hekimlere ek gösterge zammı Meclis'te kabul edildi

Bütün pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere, diş hekimleri dahil olmak üzere 5 bin lira ek gösterge zammı teklife eklendi ve kabul edildi.

Gün içinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Emeklilikle ilgili pratisyen hekimlere ek gösterge olarak 13 bindi, 33 bine; uzman hekimler, diş hekimler dahil olmak üzere 17 bindi, 40 bin ek göstergeye çıkmış oluyor. Bütün pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere, diş hekimleri dahil olmak üzere 5 bin lira. Düzenleme bugün Mecliste bütün milletvekillerinin, siyasi parti gruplarının desteğini bekliyoruz. Sabit ek ödeme de genel bütçeye aktarılıyor." açıklamasında bulunmuştu. Türk Telekom Reklamı

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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