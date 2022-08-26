Hedefe oturtulan Ebubekir Sifil’den açıklama: Zekâ özürlüler!

İlahiyatçı-yazar Dr. Öğretim Üyesi Ebubekir Sifil'in eski bir konuşması bazı gazeteler ve internet siteleri tarafından gündeme sokuldu. Sifil, yaptığı açıklamada ““Birileri malum tayfanın düğmesine basmış yine. Sorulmuş, İslam alimlerinin görüşlerini özetlemişim. Zekâ özürlüler görmek istemese de İslam cezâ hukukunun günümüz dünyasında uygulanması konusundaki görüşlerim açık” dedi.