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HDP’ye saldırının ardından Sedat Peker’den provokasyon uyarısı

İzmir'de HDP il binasına yönelik silahlı saldırıda Deniz Poyraz adındaki parti çalışanının hayatını kaybetmesinden sonra Sedat Peker’den ‘provokasyon uyarısı’ geldi.

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17.06.2021 15:37:12
HDP’ye saldırının ardından Sedat Peker’den provokasyon uyarısı

İzmir'de HDP il binasına yönelik silahlı saldırıda Deniz Poyraz adındaki parti çalışanının hayatını kaybetmesinden sonra Sedat Peker'den ‘provokasyon uyarısı' geldi.

İzmir'de yaşanan saldırının çok daha büyüklerinin önümüzdeki günlerde yaşanacağını iddia eden Peker, "Eğer benim tecrübeme ve samimiyetime inanıyorsanız hiçbir şartla sokağa çıkmayın" ifadesini kullandı.

Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan ve halen yurt dışında firarda olan Peker, HDP'ye yapılan saldırı hakkında kendisine ait resmi sosyal medya hesabından açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:

1- Kıymetli dostlarım, İzmir HDP il başkanlığına yapılan provokasyon amaçlı saldırının çok daha büyüklerini ne yazık ki önümüzdeki zamanlarda yaşayacağız. Eğer benim tecrübeme ve samimiyetime inanıyorsanız hiçbir şartla sokağa çıkmayın.

2 – -Çok büyük bir oyun kurgulanıyor. Eğer siz sokağa çıkarsanız derin mehmet ve adamları terör örgütlerinin içindeki elemanlarını olaya dahil edip ortalığı yangın yerine çevirecekler.

3- Sadece cahil olanlar, gafil olanlar ve aptal olanlar düşmanlarının kurduğu oyunun bir parçası olurlar (bu oyunu kuranlara lütfen hizmet etmeyin).

asdkmvkd

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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