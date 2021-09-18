HDP seçmeni hangi adaya destek verecek?

Avrasya Araştırma Şirketi'nin HDP seçmeniyle yaptığı anketin sonuçları dikkat çekti. HDP seçmeninin büyük bir kısmının, yapılacak seçimlerde muhafeletin cumhurbaşkanı adayına destek vermeyi düşündüğü ortaya çıktı.

Avrasya Araştırma Şirketi'nin HDP seçmeniyle yaptığı anketin sonuçları dikkat çekti. HDP seçmeninin büyük bir kısmının muhafeletin cumhurbaşkanı adayına destek vermeyi düşündüğü ortaya çıktı.

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, Eylül Ayı Siyaset Gündemi araştırmasının 1. etabını açıkladı.

HDP seçmeni 1090 kişiyle yapılan ankette, seçmenlere “HDP, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefetin adayına oy verme çağrısı yaparsa bu çağrıya uyar mısınız?” sorusu yöneltildi.

1090 kişinin yüzde 62'si “kesinlikle oy veririm” derken yüzde 35'i ise “muhalefetin adayını beğenirsem oy veririm” dedi.

“Kesinlikle muhalefetin adayına oy vermem” diyenlerin sayısı yüzde 2,2 olarak kaldı.

HDP içinde partim muhalefeti desteklese bile ben Erdoğan'a oy veririm diyen sadece yüzde 0,4.

HDP'nin Erdoğan'ı destekleme çağrısı yapması durumunda ise HDP seçmenin sadece %4,5'i bu çağrıya uyacaklarını söylerken, %62,3'ü bu durumda muhalefetin adayına oy vereceğini ifade ediyor.

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz'a göre “Selahattin Demirtaş'ın adaylığı YSK eliyle engellenirse onun işaret edeceği adaya oy veririm” diyen HDP seçmeni çok yüksek. Demirtaş'ın işaret ettiği adaya oy vermem diyen HDP seçmeni 0 yazıyla sıfır.

Özkiraz “Demirtaş Kürt siyasal hareketinin en büyük belirleyicisi ve doğal lideri olmuş" diyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.