DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Nurcan Çelik kimdir? Nurcan Çelik hangi takımları çalıştırdı? Nurcan Çelik kaç yaşında?
Macron'u Hitler'e benzeten kişinin cezası belli oldu
Galatasaray kadın futbol takımı oyuncuları kim? Galatasaray kadın futbol takımı teknik direktörü kim?
Destici'den 'ittifak' açıklaması
Fulya Terim kimdir? Fulya Terim nereli kaç yaşında?
Muğla Cup Four Cross Eliminatör 2021 ve Bodrum Enduro MTB Yarışları'na doğru
'Kahvenin de tadı kalmadı'
Dünya Bankası raporundaki usulsüzlük, uluslararası kuruluşlara şüpheyi artırdı
HDP seçmeni hangi adaya destek verecek?
Antalyaspor - Beşiktaş maçını kesintisiz, donmadan, HD olarak canlı izle!
İsrail, Sokotra Adası'nda ne yapıyor?
ALES sınavında emanetçiler açık mı? ALES eşya emanet edilir mi? ALES sınavında telefon emanet edilir mi?
Yunanistan lideri Miçotakis: Mülteciler konusunda Erdoğan'la hemfikiriz
Tuvalette uzun süre telefonla takılmak, hemoroidi tetikliyor
'Emekliye yakacak ve gıda yardımı yapılsın'

TIMETURK / GÜNDEM / HDP seçmeni hangi adaya destek verecek?

HDP seçmeni hangi adaya destek verecek?

Avrasya Araştırma Şirketi'nin HDP seçmeniyle yaptığı anketin sonuçları dikkat çekti. HDP seçmeninin büyük bir kısmının, yapılacak seçimlerde muhafeletin cumhurbaşkanı adayına destek vermeyi düşündüğü ortaya çıktı.

1 Saat Önce
2021-09-18 11:29:48
HDP seçmeni hangi adaya destek verecek?

Avrasya Araştırma Şirketi'nin HDP seçmeniyle yaptığı anketin sonuçları dikkat çekti. HDP seçmeninin büyük bir kısmının muhafeletin cumhurbaşkanı adayına destek vermeyi düşündüğü ortaya çıktı.

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, Eylül Ayı Siyaset Gündemi araştırmasının 1. etabını açıkladı.

HDP seçmeni 1090 kişiyle yapılan ankette, seçmenlere “HDP, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefetin adayına oy verme çağrısı yaparsa bu çağrıya uyar mısınız?” sorusu yöneltildi.

1090 kişinin yüzde 62'si “kesinlikle oy veririm” derken yüzde 35'i ise “muhalefetin adayını beğenirsem oy veririm” dedi.

“Kesinlikle muhalefetin adayına oy vermem” diyenlerin sayısı yüzde 2,2 olarak kaldı.

HDP içinde partim muhalefeti desteklese bile ben Erdoğan'a oy veririm diyen sadece yüzde 0,4.

HDP'nin Erdoğan'ı destekleme çağrısı yapması durumunda ise HDP seçmenin sadece %4,5'i bu çağrıya uyacaklarını söylerken, %62,3'ü bu durumda muhalefetin adayına oy vereceğini ifade ediyor.

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz'a göre “Selahattin Demirtaş'ın adaylığı YSK eliyle engellenirse onun işaret edeceği adaya oy veririm” diyen HDP seçmeni çok yüksek. Demirtaş'ın işaret ettiği adaya oy vermem diyen HDP seçmeni 0 yazıyla sıfır.

Özkiraz “Demirtaş Kürt siyasal hareketinin en büyük belirleyicisi ve doğal lideri olmuş" diyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş