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HDP'nin kapatma savunması Yargıtay'a gönderildi

Anayasa Mahkemesi HDP'nin ön savunmasına ilişkin incelemesini tamamlayarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Başsavcı Bekir Şahin'in bir ay içinde mütalaa vermesi bekleniyor.

3 Saat Önce
2021-11-11 10:19:26
HDP'nin kapatma savunması Yargıtay'a gönderildi

HDP'nin kapatılmasına ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı.

HDP'li hukukçularca hazırlanan 173 sayfalık ön savunma, kapatma davasını açan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Savunmayı inceleyecek olan Başsavcı Bekir Şahin davaya ilişkin son sözünü içeren esas hakkındaki görüşünü mahkemeye sunacak.

HDP'nin de son savunmasının ardından AYM Başkanı Zühtü Arslan'ın belirleyeceği günde, kapatma davası esastan karara bağlanacak.

Yargıtay Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede partinin temelli kapatılması, mal varlıklarına el konulması ve aralarında mevcut milletvekillerinin de olduğu 451 partiliye siyasi yasak getirilmesi isteniyor.

Kaynak: ntv.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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