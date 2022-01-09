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HDP'li vekilin öldürülen PKK'lı ile fotoğrafları ortaya çıktı
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TIMETURK / GÜNDEM / HDP'li vekilin öldürülen PKK'lı ile fotoğrafları ortaya çıktı

HDP'li vekilin öldürülen PKK'lı ile fotoğrafları ortaya çıktı

Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin cep telefonu incelemesinde HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile çekildiği fotoğraflar ortaya çıktı.

1 Saat Önce
2022-01-09 16:36:18
HDP'li vekilin öldürülen PKK'lı ile fotoğrafları ortaya çıktı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında merkeze bağlı Akçalı köyü kırsalında 29 Nisan 2017'de etkisiz hale getirilen 4 teröristten Volkan Bora'nın cep telefonunda yapılan incelemede çeşitli fotoğraflara ulaşıldı.

Fotoğraflarda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile terör kampında çekilmiş çeşitli kareleri yer alıyor.

Üniversiteden tanıştıkları öğrenilen Semra Güzel'in tıp, PKK'lı terörist Volkan Bora'nın iletişim fakültesi mezunu olduğu, teröristin bir süre KHK ile kapatılan Dicle Haber Ajansında muhabirlik yaptıktan sonra örgüte katıldığı, fotoğrafın da muhtemelen Kuzey Irak'taki kamplarda çekildiği belirtildi.

Semra Güzel, 24 Haziran 2018'de milletvekili seçilmişti. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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