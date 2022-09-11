HDP'li Semra Güzel'in kaçış planı ortaya çıktı

Yunanistan'a gitmek isterken yakalanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in kaçış planına ilişkin yeni detaylara ulaşıldı.

Güzel'in evrakının daha önce kargo ile Yunanistan'da bir avukata gönderildiği tespit edildi. Ayrıca, Yunanistan'daki PKK'lı teröristlerle de irtibat kurulduğu ortaya çıktı.

Sahte kimlik ve pasaportla Edirne'ye gidiyordu. MİT ve Emniyetin başarılı operasyonuyla yakalandı.

Terör kamplarında fotoğrafının ortaya çıkmasının ardından dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li Milletvekili Semra Güzel'in Yunanistan'a kaçma girişimine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

Sahte kimlik ve pasaportla yakalandı

Semra Güzel, 'Mehtap Şahan' adına düzenlenmiş sahte kimlik ve pasaportla bir dinlenme tesisinde, yanındaki 2 kişiyle gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin cep telefonlarından yapılan görüşmelere ulaşıldı, kaçış planının detayları tespit edildi.

Evraklar önceden Yunanistan'a gönderildi

Semra Güzel'le birlikte yakalanan Fırat isimli şüphelinin, Yunanistan'da Avukat Sofia Andriopoulou ile irtibatta olduğu ortaya çıktı.

HDP'li vekilin sahte pasaportu ile kimlik bilgilerini kargo ile Andriopoulou'ya ulaştırmıştı. İltica talebinde kullanılmak üzere dava dosyasının bir örneği de Yunanistan'a gönderilmişti.

Sınırı geçince de yine avukat Sofia Andriopoulou tarafından karşılanacaktı.

Yunanistan'da PKK'lılarla irtibata geçti

Kaçışı organize eden Fırat isimli şüphelinin Yunanistan'daki PKK'lı teröristlerle de irtibata geçtiği belirlendi. Yakalandıkları gün, hakkında arama kaydı bulunan bir teröristle görüştüğü tespit edildi.

Terör kampında fotoğraflandı

2017'de Adıyaman'da düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen bir teröristin cep telefonunda Semra Güzel'le terör kampında çekilmiş fotoğrafı çıkmıştı.

Dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li Semra Güzel hakkında kaçma şüphesiyle 24 Martta yakalama kararı çıkarılmıştı.

TRTHaber .