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HDP'li Semra Güzel'in fezlekesi Meclis'te
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HDP'li Semra Güzel'in fezlekesi Meclis'te

PKK'lı ile çekilmiş fotoğrafları basına yansıyan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle düzenlenen fezleke TBMM'ye ulaştı.

5 Dakika Önce
2022-01-12 10:45:25
HDP'li Semra Güzel'in fezlekesi Meclis'te

Adıyaman'da 2017'de PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin cep telefonu incelemesinde HDP Milletvekili Güzel ile fotoğraflarının bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın, Güzel ile terör kampında çekilmiş fotoğraflarının basına yansıması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmiş ve fezleke hazırlanarak Adalet Bakanlığına gönderilmişti.

Adalet Bakanlığı da fezlekeyi inceleyip TBMM'ye iletilmek üzere dün Cumhurbaşkanlığına göndermişti.

Güzel'in fezlekesi bugün TBMM'ye ulaştı.

Semra Güzel, 24 Haziran 2018'de milletvekili seçilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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