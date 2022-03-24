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TIMETURK / GÜNDEM / HDP'li Semra Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı

HDP'li Semra Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı

PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan ve yasama dokunulmazlığı kaldırılan Semra Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

2 Saat Önce
2022-03-24 20:04:25
HDP'li Semra Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı

PKK'lı bir teröristle fotoğrafları ortaya çıkan Semra Güzel hakkında 2 ayrı fezleke hazırlanmıştı.

Hakkındaki dokunulmazlık dosyaları, önce hazırlık komisyonunda sonra Karma Komisyon'da ele alınmış, görüşmeler sonrasında yapılan oylamada Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması istenmişti.

Meclis Genel Kurulu, HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar vermişti.

Dokunulmazlığı kaldırılan Güzel hakkında 'terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla yakalama kararı çıkartıldı. .

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