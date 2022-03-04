HDP'li Semra Güzel hakkında flaş gelişme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, öldürülen PKK'lı Volkan Bora ile fotoğrafları basına yansıyan ve TBMM tarafından yasama dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında soruşturma başlattı.