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TIMETURK / GÜNDEM / HDP'li Leyla Güven'e 5 yıl hapis cezası

HDP'li Leyla Güven'e 5 yıl hapis cezası

Hakkari'de eski HDP Milletvekili Leyla Güven'in 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 5 yıl hapsine karar verildi.

42 Dakika Önce
2021-11-26 22:07:42
HDP'li Leyla Güven'e 5 yıl hapis cezası

HDP'li Güven'in Hakkari'de 13 Şubat 2020'de katıldığı bir programda yaptığı konuşmada, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan sanık Güven beraatini talep etti.

Sanık avukatının savunmasını dinleyen mahkeme heyeti, Güven'in "terör örgütü propagandasını yapmak" suçundan 5 yıl hapsine karar verdi. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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