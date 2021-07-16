HDP'li Gergerlioğlu yeniden milletvekili

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesi'nin 'hak ihlali' kararına ilişkin tezkerenin TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla birlikte milletvekilliğine döndü.

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesi'nin 'hak ihlali' kararına ilişkin tezkerenin TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla birlikte milletvekilliğine döndü.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) 1 Temmuz'da HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu ile ilgili oy birliğiyle aldığı 'hak ihlali' kararına uyan yerel mahkeme, kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na gönderdi. Kararın Genel Kurul'da okunmasıyla birlikte Gergerlioğlu, dört aylık aranın ardından yeniden milletvekilliği görevine döndü. Gergerlioğlu, CHP'li Enis Berberoğlu'nun ardından AYM kararıyla milletvekilliğine dönen ikinci isim oldu.

Ne olmuştu?

Anayasa Mahkemesi (AYM), vekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun bireysel başvurusu sonucunda, Gergerlioğlu'nun "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı" ile "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı"nın ihlal edildiğine karar vermişti.

Anayasa Mahkemesi'nin kararının ardından Gergerlioğlu cezaevinden tahliye edilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.