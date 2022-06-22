DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

17,3440 ₺

EURO

18,3761 ₺

ALTIN

1.024,77 ₺

BİST

2.574,30 ₺

TIMETURK / GÜNDEM / HDP'li Buldan önce paylaştı sonra sildi

HDP'li Buldan önce paylaştı sonra sildi

HDP’li Pervin Buldan'ın PKK elebaşlarından Cemil Bayık'la fotoğrafını twitter hesabından paylaştıktan bir süre sonra sildiği ortaya çıktı

2 Saat Önce
2022-06-22 18:02:44
HDP'li Buldan önce paylaştı sonra sildi

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan terör örgütü PKK elebaşlarından Cemil Bayık'la çektirdiği fotoğrafını “Bir Kandil fotosu da benden olsun” notuyla paylaştı.

FV2r__UXEAEvUzP

Buldan'ın bu paylaşımını kısa süre sonra silmesi sosyal medyada gündem oldu.

“Dünyada böyle bir rezillik göremezsiniz”

Gazeteci Nedim Şener ise Buldan'ın paylaşımı üzerine şu yorumda bulundu;

“TBMM'de Başkan Vekilliği yapan sözde milletvekili Pervin Buldan, Kürt kadınları, çocuk ve bebekleri de katleden PKK'lı teröristle fotoğrafını gururla paylaşmış sonra da silmiş. Bunları siyasetçi zanneden ve beraber ağaç dikenlere gelsin. Dünyada böyle bir rezillik göremezsiniz”

Ekran Alıntısı_35

.
SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş