HDP ile fotoğraf AK Parti’de tartışma konusu oldu

AK Parti’nin başörtüsü ve aile konusunda hazırlanacak anayasa değişikliği için 2 Kasım’daki HDP ziyareti parti içinde tartışma konusu oldu. Fotoğrafa bazı vekiller destek verirken bazı AK Partili yöneticiler ise eleştiride bulundu.

TIMETURK | HABER MERKEZİ

AK Partili üst düzey yöneticilerin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile birlikte başörtüsü ve aile konusunda hazırlanacak anayasa değişikliği için HDP parlamento grubunu ziyaret fotoğrafı parti içinde tartışma konusu oldu. Fotoğrafa bazı vekiller destek verirken bazı AK Partili yöneticiler ise eleştiride bulundu.

AK Partili üst düzey yöneticilerin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile birlikte başörtüsü konusunda hazırlanacak Anayasa değişikliği için HDP parlamento grubunu ziyaret etmişti…

“HDP FIRSATLARI BU DEFA ISKALAMASIN”

AK Parti Mardin Milletvekili ve MKYK üyesi Orhan Miroğlu ise partisinin HDP'ye yaptığı ziyaretin fotoğrafını paylaşarak, “Fotoğrafa, ‘Türkiye Yüzyılı' vizyon belgesinin felsefesi üzerinden de ayrıca bakılabilir. Siyasi diyalogsuzluğa bahane üretmek en kolayı! Cumhuriyetin 100. Yılına girerken yeni diyaloglara gerekçe üretmek daha iyi! Yeter ki, HDP karşısına çıkan fırsatları, bu defa da ıskalamasın!” yorumunda bulundu.

“PKK UZANTISIYSA NİYE OTURUP KONUŞUYORUZ”

AK Parti eski Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner ise fotoğraf için sosyal medya hesabından “AK Parti karar vermeli: HDP'yi kendisiyle oturulup konuşulacak ve desteği önemsenecek bir parti olarak görüyorsa o vakit HDP'ye dair dilini ve yaklaşımını değiştirmeli. Sadece HDP'ye dair değil, HDP ile siyaseten ilişkilenen diğer partilere ilişkin dilini ve yaklaşımını da…” ifadelerini paylaştı.

Metiner'in değerlendirmesini alıntılayan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar da AK Parti'nin muhakeme yapması gerektiğini belirterek şunları yazdı:

“Kesinlikle. AK Parti, HDP'ye nasıl bakıyorsa o düzlemde ilişkisini yürütmelidir.PKK'nin siyasi uzantısı ve kapatılması gereken bir partiyse, onlarla niye Anayasayı konuşuyoruz? PKK ayrı HDP ayrıysa aynileştiren dil ve üsluba niye ihtiyaç duyduk? Bu muhakemeyi yapmalıyız.”

Türkiye Adalet Bakanı Bozdağ, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 2 Kasım'da MHP'nin yanı sıra CHP, İYİ Parti ve HDP'ye başörtü konusunda hazırlanan Anayasa değişikliği teklifiyle ilgili ziyaret gerçekleştirmişti. AK Parti'nin HDP'yer yaptığı ziyarette, HDP Sözcüsü Ebru Günay ile HDP Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç yer almıştı. .