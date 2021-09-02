DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Paralimpik'te madalya sayısı 37'ye yükseldi
Güneydoğu Anadolu'dan rekor ihracat
Cemil Üngör’den ‘Turizm’ öngörüsü
Ekrem İmamoğlu İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı mı olacak?
DGS'de ek yerleştirme var mı? 2021 DGS ek yerleştirme ne zaman yapılır?
Diyarbakır'da Türkiye'nin en büyük entegre yem fabrikasının temeli atıldı
Instagram çöktü mü?
İstanbul'da bazı ilçelerde su kesintisi yapılacak
DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? 2021 DGS tercihleri son gün ne zaman?
İşte yeni eğitim-öğretim yılı takvimi
Pelosi: Kadın haklarına 'ahlaksız ve tehlikeli' saldırı
İstanbul su kesintisi | 5 Eylül sular ne zaman gelecek? (Kağıthane, Beyoğlu, Şişli, Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Sultangazi, Esenler)
İsmail Saymaz 'dualı açılış'tan rahatsız oldu
Bakan Muş: 12 aylık ihracatta yeni bir Cumhuriyet rekoru kırdık
HDP hakkında flaş gelişme

TIMETURK / GÜNDEM / HDP hakkında flaş gelişme

HDP hakkında flaş gelişme

Anayasa Mahkemesi (AYM), kapatılması istemiyle açılan davada HDP'nin savunma için ek süre talebini kabul etti. Partinin ön savunmasını vermesi için 60 günlük, hakkında siyasi yasak istenenlerin ön savunmasını hazırlaması için ise 30 günlük ek süre verildiği öğrenildi.

3 Saat Önce
2021-09-02 13:14:44
HDP hakkında flaş gelişme

Anayasa Mahkemesi (AYM), Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması istemiyle açılan davada, partinin savunma için ek süre talebini kabul etti.

HDP'nin kapatılması istemiyle açılan ve ceza davası prosedürü izlenen davada, AYM Genel Kurulunun, iddianameyi oy birliğiyle kabul etmesi ve iddianame ile eklerinin davalı partiye tebliğinden itibaren ön savunma için 2 aylık süre başlamıştı.

Partinin yasal süre içinde ön savunmasını vermesi gerekirken, HDP Hukuk Komisyonu, bu süre dolmadan AYM'ye başvurarak savunma için 4 ay ek süre talebinde bulunmuştu.

AYM Genel Kurulu, HDP'nin bu talebini görüştü.

Alınan bilgiye göre, Yüksek Mahkeme, daha önceki kapatma davalarında olduğu gibi, HDP'nin de ek süre talebini kabul etti.

Partinin ön savunmasını vermesi için 60 günlük, hakkında siyasi yasak istenenlerin ön savunmasını hazırlaması için ise 30 günlük süre verildiği öğrenildi.

Süreç nasıl işleyecek?

Savunma için verilen ek süre tamamlandıktan sonra HDP, ön savunmasını AYM'ye verecek.

Ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, esas hakkındaki görüşünü sunacak. Bu görüş de HDP'ye gönderilecek. Daha sonra Anayasa Mahkemesince belirlenecek tarihlerde, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin sözlü açıklama, HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak.

Bütün sürecin ardından davaya ilişkin bilgi, belgeleri toplayacak raportör, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Bu işlemler sürerken gerek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı gerekse davalı HDP, ek delil veya yazılı ek savunma verebilecek.

Raporun, Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılmasının ardından Başkan Zühtü Arslan, toplantı için gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

15 üyenin 10'unun oy çokluğuyla karar verilebilecek

HDP hakkındaki kapatma davasını, 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak. Anayasa'nın 69. maddesinde sayılan hallerden ötürü partinin kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, toplantıya katılan üyelerin 3'te 2 oy çokluğuyla yani 15 üyenin 10'unun oyuyla karar verilebilecek.

Siyasi parti kapatma davası sonucunda verilen karar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile ilgili siyasi partiye tebliğ edilecek ve Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Anayasa Mahkemesinin, siyasi yasak istenen partililerin, beyan ve eylemleriyle partinin kapatılmasına neden olduğunu belirlemesi halinde bu kişiler, kesin kararın Resmi Gazete'de gerekçeli olarak yayımlanmasından başlayarak 5 yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve denetimcisi olamayacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş