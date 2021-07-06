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HDP: Gergerlioğlu hakkında tahliye kararı verildi

HDP, AYM kararı sonrası Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında tahliye kararı verildiğini duyurdu.

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06.07.2021 19:10:57
HDP: Gergerlioğlu hakkında tahliye kararı verildi

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hak ihlali kararı verdiği HDP'li Gergerlioğlu hakkındaki “infazın durdurulmasına” karar verdi. Gergerlioğlu'nun, AYM'nin verdiği yeniden yargılama kararı kapsamında tutuksuz yargılanmak üzere akşam saatlerinde tahliye edilmesi bekleniyor.

HDP: Mücadelemiz sonuç verdi

HDP'den yapılan açıklamada “Adalet mücadelemiz sonuç verdi. AYM kararı sonrası Milletvekilimiz Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında tahliye kararı verildi. Milletvekillerimiz, yöneticilerimiz ve partililerimizle Sincan'a vekilimizi karşılamaya gidiyoruz” ifadeleri kullanıldı.

​Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti

AYM, milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun bireysel başvurusunu geçen hafta sonuçlandırmıştı. Yüksek Mahkeme, Gergerlioğlu'nun 'seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı' ile 'kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının' ihlal edildiğine karar vermişti. AYM'nin Gergerlioğlu hakkında verdiği 'hak ihlali' kararı, bugün Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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