HDP'den Mansur Yavaş'a tepki: İnşallah dese ne olur, demese ne olur

Van’da esnafla yaşadığı ’Selahattin Demirtaş’ diyaloğu tartışma konusu olan Mansur Yavaş, söylediğini kabul etmeyince HDP’nin tepkisiyle karşılaştı. Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, Mansur Yavaş'a verdiği tepkide 'İnşallah dese ne olur demese ne olur' ifadesini kullandı.

CHP, geçtiğimiz hafta sonu Van'da 'Belediye Başkanları Çalıştayı' düzenledi. Şehre gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş'la bir esnaf arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

"Demirtaş'ı da istiyoruz"

Yavaş, kendisine "Selahattin Demirtaş'ı da istiyoruz" şeklinde seslenen esnafa "İnşallah" yanıtını verdi. Yaşanan bu gelişmenin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi bir açıklama yaptı.

ABB: Yavaş konunun muhatabı değil

Kamuoyuyla paylaşılan duyuruda, Yavaş'ın konunun muhatabı olmadığı aktarılırken, 'İnşallah' denmediği belirtildi. Olayın yankıları sürerken HDP cephesinden Yavaş'ın diyaloğuna ilişkin bir açıklama geldi.

"Kürdistan gerçeğini kabul etmiyor, dese ne olur demese ne olur"

Ensonhaber'in aktardığına göre HDP 25. ve 26. dönem Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, ABB'nin yaptığı açıklamaya yönelik, "Kürdistan gerçeğini kabul etmeyen insanın İnşallah dememiş olmasının bir kıymeti var mı! Dese ne olur, demese ne olur.." ifadesini kullandı.