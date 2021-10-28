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HDP'den CHP'ye tezkere teşekkürü: Çok kıymetli buluyoruz

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ve Irak'taki görev süresini iki yıl uzatan tezkereye 'hayır' diyen CHP'ye teşekkür geldi. HDP Sözcüsü Ebru Günay, partisinin bunu çok kıymetli bulduğunu söyledi.

2 Saat Önce
2021-10-28 20:31:35
HDP'den CHP'ye tezkere teşekkürü: Çok kıymetli buluyoruz

Türk askerinin gerektiği takdirde Irak ve Suriye'ye gönderilmesi konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, CHP ve HDP'nin "hayır" oylarına karşı AK Parti, MHP ve İYİ Partinin "evet" oylarıyla kabul edildi.

HDP, 'hayır' oyu vermeleri yönünde çağrıda bulunduğu CHP'ye bu kararından dolayı teşekkür etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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