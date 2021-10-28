HDP'den CHP'ye tezkere teşekkürü: Çok kıymetli buluyoruz

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ve Irak'taki görev süresini iki yıl uzatan tezkereye 'hayır' diyen CHP'ye teşekkür geldi. HDP Sözcüsü Ebru Günay, partisinin bunu çok kıymetli bulduğunu söyledi.