HDP'den Altılı Masa'daki 2 isme veto

T24 yazarı Murat Sabuncu, HDP yönetiminin cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili kararını altılı masaya ilettiğini iddia etti. Sabuncu'nun iddiasına göre, Altılı Masa Meral Akşener ya da Mansur Yavaş’ı aday gösterirse HDP cumhurbaşkanlığı için aday çıkaracak.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine bir yıl gibi az bir süre kalmışken, HDP'nin iki ismi 'veto ettiği' öğrenildi.

"Kısa bir süre önce HDP yönetimi bir karar aldı. Ve bunu altılı masada şu an itibariyle en yüksek oyu olan siyasi partinin genel başkanına iletti" diyen T24 yazarı Murat Sabuncu, ardından şu bilgileri paylaştı:

"Karar şu: Altılı masa Meral Akşener ya da Mansur Yavaş'ı aday gösterirse HDP cumhurbaşkanlığı için aday çıkaracak. İlettikleri bir diğer konu da şu. Altılı masanın adayı açıklanmadan önce bu masanın bir temsilcisiyle, çıkartılacak adayın şeffaf bir şekilde kendileriyle konuşulması.

Bunu biraz açalım.

Uzun süredir ‘Kürtler Mansur Yavaş'a oy verir' konuşması yapılıyordu. Ancak önce Kürt siyasetinin önemli ismi Ahmet Türk'ün ‘oy vermezler' çıkışı, ardından Yavaş'ın Van ziyareti sırasında kalabalık içinden bir kişinin ‘Demirtaş'ı da aramızda görmek istiyoruz' demesinin Yavaş'ın o an ‘inşallah' demesiyle aynı anda okunması ve sonrasında basın ekibinin bununla ilgili yalanlayan açıklama yapması. HDP'nin itirazının ana temelleri burada.

Akşener'e de HDP'yi muhatap almayan ve ‘terör' ile bağlantılı gösteren sözleri nedeniyle karşı çıkıyorlar. Kamuoyu önünde kendileriyle konuşulmasını istemeleri ise; yerel seçimlerde özellikle uzun süredir kazanılmayan büyük şehirlerin kazanılmasında ‘belirleyici aktörlerden biri olduklarının' seçim sürecinde ve sonrasında önemsizleştirildiğini düşünmeleri. "