HDP'den 'aile yürüyüşü'ne karşı LGBT savunması

HDP, bugün İstanbul Saraçhane’de LGBT dayatmasına karşı yapılacak olan 'aile yürüyüşünü' hedef aldı.

Bugün İstanbul Saraçhane'de LGBT dayatmasına karşı en başta aileler olmak üzere sanatçı, sporcu, yazar her kesimden yurttaş buluşuyor.

Fikirde Birlik Platformu'nun çağrısıyla 150 sivil toplum örgütünün katılacağı büyük buluşmada konuşmalar yapılacak.

Öte yandan HDP, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bugün yapılacak olan aile yürüyüşünü hedef aldı.

LGBT hareketlerine desteklerini zaman zaman açıklayan HDP'nin yaptığı açıklama şu şekilde:

"LGBTİ+'ları hedef gösteren “ Saraçhane Mitingi” bir nefret suçu organizasyonudur. Nefret suçundan siyasi rant devşirmeye çalışan, toplumu açıkça kutuplaştıranlar suç işliyor. HDP doğaya ve bütün kimliklere dönük saldırının karşısındadır."

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