HDP: Bizim başörtüsüyle sorunumuz yok!

CHP lideri Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başörtüsü çıkışları sonrası HDP’den “Başörtüsüyle ilgili yasal ve anayasal bir değişikliğe biz varız. Bu konuda herhangi bir sıkıntımız yok” çıkışı geldi.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önceki gece ‘başörtüsüne yasal güvence'ye dair kanun teklifi sunacaklarını açıklaması sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünkü grup toplantısında böyle bir sorunun bulunmadığını belirtip “Gelin çözümü anayasa düzeyinde sağlayalım” diye seslenmişti. Siyasetin gündemindeki başörtüsü konusunda HDP'nin çıkışı gecikmedi.

HDP'li Saruhan Oluç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında partisinin bu düzenlemeyi destekleyeceğini belirtti.

“BU KONUDA SIKINTIMIZ YOK”

Oluç, "Bizim başörtüsüyle ilgili geçmişte de herhangi bir sorunumuz olmadı, yarın da herhangi bir sorunu olmayacak. Halkımızın bu konuda savunduğu değerleri bizim için önemlidir. Dün başörtüsü için mücadele eden kadınların yanındaydık, bugün de başörtüsü takmasına rağmen coplanan kadınların yanındayız. Başörtüsüyle ilgili yasal ve anayasal bir değişikliğe biz varız. Bu konuda herhangi bir sıkıntımız yok" ifadelerini kullandı.

ANAYASA TEKLİFİ

Oluç, sözlerine etnik bölücülüğü de ekleyerek şöyle devam etti: "Ama şunu söylemek istiyoruz; Türkiye'nin tek sorunu bu değil. Ayrımcılığa sadece başörtüsü takan kadınlar uğramadı. Bugün ve dün Kürtler, Aleviler, azınlıklar ayrımcılığa uğradı ve uğruyorlar. Biz o nedenle diyoruz ki gelin bütün bu ayrımcılıkları silecek bir anayasa maddesi yazalım. Teklifimiz budur."