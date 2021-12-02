Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda görev değişimi! Yeni bakan Nureddin Nebati oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan'ın görevden af talebi kabul edildi. Elvan'ın yerine Nureddin Nebati atandı. Nureddin Nebati kimdir?

(Ekonominin yeni bakanı Nureddin Nebati kimdir?)

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan'ın görevden af talebi kabul edildi. Elvan'ın yerine Nureddin Nebati atandı.

NUREDDİN NEBATİ KİMDİR?

Nureddin Nebati, 1 Ocak 1964'te Şanlıurfa Viranşehir'de doğdu. Babasının adı Süleyman, annesinin adı Emine'dir.

Siyaset Bilimi Uzmanı; İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde Uluslararası İlişkiler alanında yaptı. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Doktora ünvanını aldı.

İş Adamı, Tekstil işiyle uğraştı. Akaryakıt istasyonu işletmeciliği yaptı. MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Disiplin Kurulu Üyeliğinde bulundu. Halen MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Üyesidir. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları Vakfı ve Derneği ile İlim Yayma Cemiyeti, Ensar,Tügva,Önder,Utesav Üyeliği devam etmektedir.

AK Parti 4. Olağan Kongresinde MKYK Üyesi seçildi. MYK Üyesi olarak 2014-2015 yılları AK Parti Genel Merkez Mali ve İdari İşler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

24. Dönemde İstanbul, 25. Dönemde Şanlıurfa Milletvekili seçildi.

Orta düzeyde İngilizce, az düzeyde Arapça bilen Nebati, evli ve 4 çocuk babasıdır.

NTV

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.