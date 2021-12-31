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TIMETURK / GÜNDEM / Hazine'nin dış borç stoku belli oldu

Hazine'nin dış borç stoku belli oldu

Türkiye'nin brüt dış borç stoku, 30 Eylül itibarıyla 453,5 milyar dolar, net dış borç stoku ise 226,2 milyar dolar oldu.

1 Saat Önce
2021-12-31 14:31:10
Hazine'nin dış borç stoku belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin brüt dış borç stokunun 30 Eylül itibarıyla 453,5 milyar dolar, net dış borç stokunun ise 226,2 milyar dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Bakanlık, 30 Eylül 2021 itibarıyla brüt ve net dış borç stoku, Hazine garantili dış borç stoku ve kamu net borç stoku ile Avrupa Birliği (AB) tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin brüt dış borç stoku, 30 Eylül itibarıyla 453,5 milyar dolar olarak gerçekleşirken stokun milli gelire oranı yüzde 57 oldu.

Aynı tarihte net dış borç stoku 226,2 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Stokun milli gelire oranı yüzde 28,4 seviyesinde gerçekleşti.

Hazine garantili dış borç stoku ise 15,2 milyar dolar oldu.

Kamu net borç stoku bu dönemde 1 trilyon 144,7 milyar lira olarak kaydedildi. Stokun milli gelire oranı yüzde 17,8 olarak belirlendi.

AB tanımlı genel yönetim borç stoku aynı tarih itibarıyla 2 trilyon 415,7 milyar lira, bu rakamın milli gelire oranı da yüzde 37,6 olarak hesaplandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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