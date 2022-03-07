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TIMETURK / GÜNDEM / Hazal Kaya Ahmet Hakan olayı nedir? Ahmet Hakan Hazal Kaya için ne yazdı? Neden tartıştılar?

Hazal Kaya Ahmet Hakan olayı nedir? Ahmet Hakan Hazal Kaya için ne yazdı? Neden tartıştılar?

Hazal Kaya Ahmet Hakan olayı nedir? Ahmet Hakan köşe yazısında Hazal Kaya'yı konu alarak yazdı. Kaya'nın oyunculuğunu beğenmediğini dile getiren Hakan'ın sözlerine cevap gecikmedi. Peki ama Ahmet Hakan Hazal Kaya için ne yazdı? Hazal Kaya Ahmet Hakan'a ne cevap verdi, ne dedi? İşte merak edilen tartışma...

3 Saat Önce
2022-03-07 10:28:55
Hazal Kaya Ahmet Hakan olayı nedir? Ahmet Hakan Hazal Kaya için ne yazdı? Neden tartıştılar?

Ahmet Hakan köşe yazısında Hazal Kaya'yı konu alarak yazdı. Kaya'nın oyunculuğunu beğenmediğini dile getiren Hakan'ın sözlerine cevap gecikmedi. Peki ama Ahmet Hakan Hazal Kaya için ne yazdı? Hazal Kaya Ahmet Hakan'a ne cevap verdi, ne dedi? İşte merak edilen tartışma...

Hazal Kaya Ahmet Hakan olayı nedir?

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve köşe yazarı Ahmet Hakan, bugünkü köşesinde “Hazal Kaya'nın oyunculuğundan nefretimin 5 sebebi” başlığıyla yazı yazdı.

Hazal Kaya resmi Twitter hesabından; "Zamanda yolculuk yapıp 100 yıl öncesine giden bir kadın nasıl doğal olabilir? Böyle bir kurguyu canlandıran bir oyuncu nasıl hayatın olağan akışındaymış gibi gündelik oynayabilir? Bu 100 yıldaki kazanımlarla, kimsesiz tek başına ayakta durmuş özgür bir kadın geçmişte yabancılık çekmeden nasıl var olabilir? Portakalın yuvarlanışını izlediğimiz bir senaryosu yok Pera Palas'ın, organik değil fantastik bir kurgusu var. Ben de performansımı bu detayları dikkate alarak inşa ettim. Beğenmemiş olabilirsiniz, bazılarının eleştirinin adaletine dair terazisi kaymış da olabilir. Ama teraziniz kayarken bedenime, varlığıma nefret içerikli yorumlar yapamazsınız! Hele ayrıcalıklı konumlarını korumak için yeri gelince nasıl sustuklarını bildiklerimiz hiç yapamaz! Haddiniz değil!" açıklanasında bulundu.

hazal kaya ahmet hakan tweti

Aynı zamanda Kaya, instagram hesabından da "Senin fikrinin ne önemi var vasat herif" notunu paylaştı.

Ahmet Hakan Hazal Kaya Yazısı

Ahmet Hakan "Hazal Kaya'nın oyunculuğundan nefretimin 5 sebebi" başlığıyla yazı yazdı.

BEŞ SEBEP

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