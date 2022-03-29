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TIMETURK / GÜNDEM / Hayvan barınağında ''köpekler açlıktan birbirini yiyor'' iddiası

Hayvan barınağında ''köpekler açlıktan birbirini yiyor'' iddiası

Çanakkale Belediyesi'ne ait Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, köpeklerin açlıkta birbirini parçalayıp, yedikleri iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

2 Saat Önce
2022-03-29 08:21:13
Hayvan barınağında ''köpekler açlıktan birbirini yiyor'' iddiası

Çanakkale Belediyesi'ne ait Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, Pitbull cinsi köpeklerin birbirini yiyerek parçaladıkları anlar, dün hayvansever Mehmet Keskin tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler başta tepki topladı.

Görüntülerde ayrıca diğer köpekler tarafından parçalanmış köpek ölüleri de yer alıyor. Mehmet Keskin de görüntülerde, 'Bu köpekler, burada açlıktan birbirlerini yiyorlar. Sözde hayvan barınağı, üç tane kulübe koymuşlar. Burası barınak olabilir mi, burası hapishane. Bu hayvanların suçu ne?' diyerek tepki gösterdi.

Görüntülerin yayınlamasının ardından Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı, Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi görevlileri hakkında 'görevi ihmal' suçundan soruşturma başlattı. Jandarma da Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde inceleme yaparak, görevliler ve iddia sahibinin ifadesine başvurdu.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA YAPILDI

Çanakkale Belediyesi'nden 27 Mart 2022 tarihinde belediyeye ait sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezinde yaşanan üzücü olaya ilişkin açıklama yapma ihtiyacı duyulduğu belirtilerek şöyle denildi:

'Çanakkale Belediyesi olarak bu canları sahipsiz bırakmamak adına kısırlaştırma, aşı, tedavi, beslenme ve barınma gibi yükümlülüklerimizi yerine getirdik, onları aç ve açıkta bırakmadık. Yasaklı ırklara ait sokak hayvanlarının toplanması, bakımı ve diğer çalışmalar Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünün bilgisi ve denetimi ile koordineli olarak yürütülmektedir. Dün yaşanan bu üzücü olayı araştırmak amacıyla Rehabilitasyon Merkezimizde bulunan ve alanı görüntüleyen güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesine başlanmıştır'

Kaynak: Onedio .

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