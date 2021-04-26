'Hayırdır, maskenizi niye çıkardınız Fatih Bey?'

Canlı yayınlar dahil televizyon programlarına maskesiz çıkmayarak dikkat çeken Fatih Altaylı’nın artık maske kullanmadığı kaydedildi. Daha önce maskesiz gezenleri 'sağlık teröristi' olarak niteleyen Altaylı hakkında Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, ‘hiç çaktırmadan maskeyi attı’ ifadesini kullandı. Altınok'un bugünkü yazısından ilgili bölüm

HAYIRDIR, MASKENİZİ NİYE ÇIKARDINIZ FATİH BEY?

Yakın tarihimizde her toplumsal krizde olduğu gibi, pandeminin önde gideni de şüphesiz Fatih Altaylı.

Pandemi ve izolasyon tedbirlerinin işleviyle ilgili sorgulayanı aşağılayıp hakaretler eşliğinde yetkililere ihbar eden Altaylı bir ara canlı yayınlara da maskeyle çıkıyordu.

Sonra hiç çaktırmadan maskeyi attı.

Hayırdır hocam, maskeye artık lüzum yok mu, tehlike geçti mi?

O zaman niye her gün vaka sayıları artıyor, öldük, bittik, tam kapanma şart diye ortalığı ayağa kaldırıyorsunuz?

Ayrıca sizden feyz alıp televizyona maskesiz çıkmayan Hasan Öztürk gibi takipçilerinize ayıp olmuyor mu?

Böyle mi örnek olacaksınız başınızı çektiğiniz Korona medyasına?

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.