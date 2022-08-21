Havrita nedir? Havrita ne demek? Havrita köpekleri öldürüyor mu?

Sokak köpeklerinin öldürülme nedeni olarak gösterilen Havrita nedir? Havrita uygulaması ne işe yarıyor? Havrita köpekleri öldürüyor mu? Havrita kapatılacak mı?

Sosyal medyada dikkat çeken köpek ölümlerinde hedef gösterilen Havrita uygulaması nedir? Havrita kapatılıyor mu? Havrita uygulaması köpekleri mi öldürüyor?

Sokak köpeklerinin yerlerini tespit için kullanılan Havrita (Başıboş Köpek Haritası) isimli sitenin sokak köpeklerini hedef gösterdiği gerekçesiyle kapatılması isteniyor. Sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapan hayvanseverler, son zamanlarda artan sokak köpeği zehirlenmelerinin Havrita'nın sokak köpeklerini hedef göstermesi sonucu gerçekleştiğini iddia ediyor.

Sosyal medyada gündemde olan #havritakapatılsın etiketine ünlü isimlerden de destek geliyor. Bu isimler arasında Metin Uca, Kaan Arlı, Cenk Eren, Celil Nalçakan, Yonca Evcimik, Gaye Su Akyol ve Ceylan Ertem de yer alıyor.

Havrita köpekleri öldürüyor mu?

İşaretlemelerin iyi niyetli olmadığını vurgulayan Av. Ekmekçi, “Havrita sokakta köpek istemeyen, hayvanların toplatılıp öldürülmesini isteyen kişilerin oluşturduğu bir uygulamadır. Sokakta görülen köpeklerin işaretlenmesini istiyorlar. Her yerden işaretlemeler yapılıyor. Bu işaretlemeler iyi niyetli değil çünkü işaretlenen yerde aynı gün ya da ertesi gün köpek öldürme vakaları duyuyoruz. Bize bu yönde ihbarlar geliyor. Bakıyoruz uygulamada işaretlenmiş yer mi diye evet öyle olduğunu görüyoruz” diye konuştu.

Havrita'dan konuya ilişkin açıklama geldi

Havrita-Başıboş Köpek Haritası'nın sözcüsü Avukat Devrim Koçak ise Havrita'nın “Burada köpekler gösterilmiş gidin zarar verin” gibi bir çağrısı, misyonu olmadığını söyledi. Koçak, “Bir müptezel köpeğe kötülük yapmak istiyorsa ‘haritadan bakayım' demez. İki günlük linç kampanyasından sonra uygulama girişlerinde artışlar oldu. 1 saat öncesinde 3 bin 542 giriş yapıldı” diye konuştu.