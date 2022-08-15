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TIMETURK / GÜNDEM / Hava ulaşımına yağmur engeli

Hava ulaşımına yağmur engeli

İstanbul'da etkili olan yağmur ve CB (kümülonimbus) olarak adlandırılan elektrik yüklü bulutlar hava ulaşımını olumsuz etkiliyor.

28 Dakika Önce
2022-08-15 16:16:58
Hava ulaşımına yağmur engeli

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapmak isteyen uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.

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İstanbul'da şiddetli yağmur nedeniyle Pegasus Havayolları'na ait Tel Aviv-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamadı. Havada tur atan ve yakıt kritiğine giren uçak Çanakkale Havalimanı'na yönlendirildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle iniş için sıra bekleyen çok sayıda uçak havada tur atmak zorunda kaldı. Uçakların yakıt kritiğine girmemesi için 09.28-10.20 saatleri arasında Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan uçaklara öncelik verilirken, kalkış seferlerinde ise yarım saatlik gecikmeler meydana geldi. DHA

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