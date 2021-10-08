Hatice Börü: 'Yavrumun katili Selahattin Demirtaş’tır'

PKK’lılar tarafından hunharca katledilen Yasin Börü'nün annesi Hatice Börü, Başak Demirtaş'ın FOX TV’deki açıklamalarına tepki göstererek, 'Yavrumun katili Selahattin Demirtaş’tır. Eşi utanmadan ‘masum’ diyor' sözleriyle isyan etti.

7 yıl önce eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 'Sokağa inin' çağrısı üzerine başlayan 6-8 Ekim olaylarının yıldönümünde FOX TV'nin, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı yayına almasına tepkiler sürüyor.

6-7 Ekim olaylarında PKK yandaşları tarafından katledilen ve aralarında Yasin Börü'nün de bulunduğu 37 vatandaşın yakınları, Başak Demirtaş'ın açıklamalarına tepki gösterdi.

'KARA TOPRAĞINA SARILIYORUM'

Sabah Gazetesi'inde yer alan habere göre, evladına 7 yıldır hasret olduğunu söyleyen Yasin Börü'nün annesi Hatice Börü, "O televizyon kanalından da ancak bu beklenirdi zaten. Ben 7 yıldır oğluma değil onun kara toprağına sarılıyorum. Toprağı bile beni teselli etmiyor... Her gece kâbus görüyorum. Evladımın katledilmesine yol açan Selahattin Demirtaş ve insanları sokağa çağıranlar ne yazık ki hâlâ sağlar ve acı dahi çekmiyorlar. Evladımın ve arkadaşlarının katili Selahattin Demirtaş'tır.

"UTANMIYOR DA..."

Eşi çıkıp utanmadan eşinin masum olduğunu, boş yere orada yattığını söylüyor. 'Evladım babalarına hasret' diyor. Bunlar zoruma gidiyor. Savunduğunuz PKK, masum insanları katlediyor. Daha geçen gün elektrik tadilatına giden 2 kişi tuzaklanan mayın sonrası hayatını kaybetti. Başak Demirtaş'ı kanalına çıkaranlar bunları görmüyor mu?" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.